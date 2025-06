Homem com tornozeleira invade casa de ex, tenta agredi-la e resiste à prisão em Cambira

Um homem de 45 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) na tarde desta quinta-feira (26), em Cambira (Região Metropolitana de Maringá), após invadir a casa da ex-companheira, tentar agredi-la e resistir à prisão. A vítima, uma mulher de 55 anos, acionou a PM relatando perturbação e invasão de domicílio.





De acordo com o boletim policial, o suspeito estava visivelmente embriagado e teria danificado o portão de madeira da residência para entrar no quintal sem autorização. Em seguida, ainda de posse de um pedaço do portão, tentou agredir a mulher, que conseguiu se esquivar do ataque.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A equipe policial encontrou o homem deitado na área externa da casa. Durante a abordagem, constatou-se que ele usava tornozeleira eletrônica. Apesar disso, não havia mandado de prisão em aberto contra ele.





Ambas as partes foram encaminhadas à 17ª Subdivisão Policial para providências legais. Já na delegacia, o suspeito resistiu à entrada no prédio, segurando-se nas grades do portão. Diante disso, foi necessário o uso moderado da força física para conter a resistência e garantir a apresentação do suspeito à autoridade policial.