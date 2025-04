Homem condenado por agredir ex-esposa idosa é preso pela polícia no Centro de Londrina

Policiais da Delegacia da Mulher prenderam na manhã desta terça-feira (8), na região central de Londrina, um homem de 62 anos condenado a 2 anos e 5 meses de prisão em regime fechado pelo cometimento dos crimes de ameaça e lesão corporal contra ex-mulher.



Em agosto de 2022, o acusado, por diversas vezes, agrediu sua ex-companheira, na época com 72 anos de idade, desferindo diversos tapas e socos no rosto da vítima. Após as agressões, ele também a ameaçou, dizendo que a mataria com uma faca, cortando seu pescoço.



No início do ano de 2023, o MPPR (Ministério Público do Paraná) solicitou a prisão preventiva do autor, a qual foi cumprida pelos Agentes da Delegacia da Mulher, porém, em maio do mesmo ano, ele foi colocado em liberdade.



Já em março deste ano, foi expedido o mandado de prisão devido a sentença condenatória, que de imediato foi encaminhado pelo Ministério Público à Delegacia da Mulher, que iniciou as investigações culminando com a prisão desta terça.