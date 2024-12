Homem condenado por estupro contra própria enteada é preso em Maringá

Um homem condenado por estupro contra a própria enteada foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) nesta terça-feira (10). O crime ocorreu em 2016 e o homem, de 50 anos, foi condenado a 23 anos de prisão. A enteada tinha 16 anos na época.





Segundo a delegada Karen Friedrich, o padrasto da vítima manteve relações sexuais e praticou atos libidinosos contra a adolescente, bem como a ameaçou de morte caso falasse sobre os abusos sexuais.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento da pena.





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência sexual. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.