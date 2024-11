Homem condenado por matar a esposa é preso 24 anos após o crime no Paraná

Um homem de 52 anos condenado a 13 anos de reclusão por um homicídio ocorrido em 1997, em Palmital (Centro-Oeste), foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) nesta quinta-feira (28), em Diamante do Sul, no Oeste do Estado.





O crime aconteceu em 21 de dezembro daquele ano, situação em que, após uma discussão com a esposa, o indivíduo desferiu cinco golpes de arma branca contra ela. Momentos após o delito, o homem furtou documentos de um morador de Laranjal e em seguida dirigiu-se à região de Diamante do Sul.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o delegado da PCPR Márcio Cristiano da Silva da Rocha, após alguns meses de investigação, os agentes de polícia civil concluíram que o suspeito estava fazendo uso de documento falso e estava morando em Diamante do Sul.





“Então, na presente data, os agentes partiram para o município dar fiel cumprimento ao mandado de prisão e, na ocasião, o homem ainda foi flagrado de posse de uma arma de fogo, também sendo preso em flagrante por este crime”, explica.

Publicidade





O delegado ainda ressalta que o indivíduo também possui em seu desfavor um mandado de prisão preventiva por outro homicídio ocorrido em Santa Catarina, em 1998. Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.