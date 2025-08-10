Homem dá tijolada no próprio irmão, resiste à prisão e é contido com spray de pimenta em Apucarana

A PM (Polícia Militar) foi acionada após denúncias de que um homem estava sendo agredido em via pública, no Loteamento Residencial Sumatra II, em Apucarana (Centro-Norte), na madrugada deste domingo (10). No local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 33 anos, caída no chão e com um corte superficial na cabeça.





Segundo a PM, a vítima identificou o agressor como seu próprio irmão, de 27 anos, com quem havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia. Ele relatou que a discussão evoluiu para agressões físicas, culminando com o golpe de um pedaço de tijolo na região da cabeça.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Equipes da Rotam e Rocam apoiaram a ocorrência e realizaram a abordagem ao suspeito, que, conforme o boletim, tentou investir contra os policiais. Foi necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo.





O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Apucarana. Já o autor foi levado até a mesma unidade, mas recusou atendimento médico, sendo apenas submetido à descontaminação do gás de pimenta.





A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o irmão. O caso foi registrado como lesão corporal.



