Homem de 19 anos é preso no momento em que recebia R$ 1 mil em notas falsas

Um analista de sistemas de 19 anos foi detido pela PF (Polícia Federal) nesta quarta-feira (28), em Londrina, no momento em que recebia R$ 1 mil em notas falsas por meio de uma encomenda postal. De acordo com a PF, o dinheiro falso foi adquirido por meio da internet.





A encomenda estava endereçada ao investigado e, no interior do envelope, haviam dez cédulas de R$ 100, todas com o mesmo número de série.



O homem não tinha antece criminais. Ele preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal, onde ṕermanecerá à disposição da Justiça Federal de Londrina.





Além das cédulas falsas foi apreendido o celular do investigado, que passará por perícia, para aprofundamento das investigações.