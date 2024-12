Homem de 21 anos é preso por estuprar menina de 14 anos em Telêmaco Borba

Um homem de 21 anos suspeito de praticar o crime de estupro qualificado contra uma adolescente de 14 anos foi preso nesta terça-feira (3) em Telêmaco Borba, na região Central do Paraná. A prisão foi feita em conjunto pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), PMPR (Polícia Militar do Paraná) e GM (Guarda Municipal)





Conforme apurado, a ação foi destinada a cumprir dois mandados de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão preventiva, no bairro Área 02 em Telêmaco Borba.

“As investigações apontam dois suspeitos, sendo um deles já identificado, o qual, nesta data, foi preso preventivamente; porém, as diligências seguem para identificar o segundo suspeito", explica o delegado da PCPR Gustavo Fernandes.





O procedimento segue em andamento e, quando concluído, será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.