Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pediu ajuda por telefone

Homem de 24 anos é executado a tiros dentro de casa na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde
22 ago 2025 às 16:12

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (22), no Conjunto Maria Cecília (Zona Norte). O crime aconteceu por volta de 1h40 na rua Emília Cravo Martins, onde a vítima residia com familiares.

De acordo com informações do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o jovem chegou a ligar para o 190 instantes antes da execução, relatando que homens encapuzados estavam tentando invadir sua casa. Durante a ligação, o policial que atendia ouviu a sequência de disparos de arma de fogo e, em seguida, o rapaz não respondeu mais.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão, já sem vida, com diversas perfurações de bala no tórax, abdômen, braços e pernas. 

A avó do jovem morto relatou à PM que os autores usavam balaclavas, o que impossibilitou a identificação. Equipes do Siate, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Civil e IML (Instituto Médico-Legal) também estiveram na cena do crime. A motivação e a autoria ainda serão investigadas.

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp

Cadastre-se em nossa newsletter


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

homem tiros Zona norte morte jovens jovem
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas