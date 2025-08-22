Homem de 24 anos é executado a tiros dentro de casa na Zona Norte de Londrina

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (22), no Conjunto Maria Cecília (Zona Norte). O crime aconteceu por volta de 1h40 na rua Emília Cravo Martins, onde a vítima residia com familiares.





De acordo com informações do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o jovem chegou a ligar para o 190 instantes antes da execução, relatando que homens encapuzados estavam tentando invadir sua casa. Durante a ligação, o policial que atendia ouviu a sequência de disparos de arma de fogo e, em seguida, o rapaz não respondeu mais.





Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão, já sem vida, com diversas perfurações de bala no tórax, abdômen, braços e pernas.





A avó do jovem morto relatou à PM que os autores usavam balaclavas, o que impossibilitou a identificação. Equipes do Siate, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Civil e IML (Instituto Médico-Legal) também estiveram na cena do crime. A motivação e a autoria ainda serão investigadas.



