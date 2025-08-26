Homem de 28 anos é preso em Rolândia por transportar 25 quilos de maconha em ônibus

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu um homem de 28 anos na noite desta segunda-feira (25) pelo crime de tráfico de drogas na PR-986, em Rolândia (Norte). A ação integra a Operação Protetor nas Rodovias.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os agentes deram ordem de para a um ônibus da linha Cascavel (Oeste) e que tinha como destino o estado de São Paulo. Durante a fiscalização, o cão Arius indicou duas malas suspeitas dentro do compartimento de cargas do veículo.





Um homem de 28 anos, natural de Cascavel, foi identificado como o proprietário das bagagens. Ao abrir as malas, foram encontrados 38 tabletes de maconha, totalizando 25 quilos da droga.

Publicidade





O homem assumiu que estava transportando a droga e disse que pegou os entorpecentes em Ubiratã (Centro-Oeste).





Ele foi preso e encaminhado para delegacia de Rolândia.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



