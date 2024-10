Homem de 30 anos morre durante intervenção policial em Londrina

Um homem de 30 anos morreu durante intervenção policial na zona oeste de Londrina na noite de terça-feira (23).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 21h30, houve recebimento de informações a respeito do paradeiro de indivíduo contra o qual haveria um mandado de prisão em aberto, além de ser autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 8 de setembro em Londrina. Foram feitas diligências para localizá-lo, e solicitado apoio de uma equipe tática Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) para abordagem no jardim Montecatini. Ainda conforme a PM, na "tentativa de abordagem para dar cumprimento à ordem judicial existente, o suspeito reagiu, culminando em uma intervenção policial com resultado de morte". Não foram divulgados mais detalhes da situação.

Foi acionado o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, foi a óbito no local dos fatos. Foram apreendidos com ele uma arma de fogo - revólver calibre 32 municiado - usada para a resistência, além de munições, dois celulares e 1,020 kg de maconha.





Os policiais militares nada sofreram.