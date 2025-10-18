Homem de 39 anos morre após capotar carro durante chuva em Apucarana

Um homem de 39 anos morreu na manhã deste sábado (18) após capotar o carro que dirigia, um Volkswagen UP, na BR-369, no km 238, em Apucarana (Centro-Norte).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 9h, quando chovia na região. O motorista, morador de Apucarana, não resistiu aos ferimentos na região do crânio e morreu no local.

Equipes da PRF, CCR PRVias, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para o atendimento da ocorrência. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.