Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
BR-369

Homem de 39 anos morre após capotar carro durante chuva em Apucarana

Redação Bonde com PRF
18 out 2025 às 12:48

Compartilhar notícia

Divulgação/ PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 39 anos morreu na manhã deste sábado (18) após capotar o carro que dirigia, um Volkswagen UP, na BR-369, no km 238, em Apucarana (Centro-Norte).


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 9h, quando chovia na região. O motorista, morador de Apucarana, não resistiu aos ferimentos na região do crânio e morreu no local.

Cadastre-se em nossa newsletter


Equipes da PRF, CCR PRVias, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para o atendimento da ocorrência. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.

homem acidente prf Capotamento Apucarana
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas