Na PR-323

Homem de 40 anos morre em colisão envolvendo três veículos no Norte do Paraná

Redação Bonde com PRE
26 set 2025 às 09:08

Compartilhar notícia

Foto DivulgaçãoPRE
siga o Bonde no Google News!
Um homem de 40 morreu no início da noite desta quinta-feira (25) após se envolver em um colisão na PR-323, em Sertaneja (Norte). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estaudual), responsável pelo atendimento da ocorrência, um carro e um caminhão estavam parados aguardando a liberação para seguir viagem no sistema 'pare e siga' quando foram atingido por outro caminhão.


O carro ficou prensado entre os dois caminhões. Devido aos ferimentos, o condutor não resistiu e faleceu ainda no local, próximo ao quilômetro 15 da rodovia. Ele tinha 40 anos. A passageira também teve ferimentos graves e foi levada para atendimento médico. 

Os ocupantes dos dois caminhões não tiveram ferimentos e não consumiram bebidas alcoólicas. 



Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com PRE

Por Redação Bonde com PRE.

acidente acidente de trânsito morte no trânsito Sertaneja
