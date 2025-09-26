Homem de 40 anos morre em colisão envolvendo três veículos no Norte do Paraná

Um homem de 40 morreu no início da noite desta quinta-feira (25) após se envolver em um colisão na PR-323, em Sertaneja (Norte). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estaudual), responsável pelo atendimento da ocorrência, um carro e um caminhão estavam parados aguardando a liberação para seguir viagem no sistema 'pare e siga' quando foram atingido por outro caminhão.





O carro ficou prensado entre os dois caminhões. Devido aos ferimentos, o condutor não resistiu e faleceu ainda no local, próximo ao quilômetro 15 da rodovia. Ele tinha 40 anos. A passageira também teve ferimentos graves e foi levada para atendimento médico.

Os ocupantes dos dois caminhões não tiveram ferimentos e não consumiram bebidas alcoólicas.









