Homem de 42 anos que transportava 90 quilos de maconha é preso em Sertaneja

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu, na manhã desta sexta-feira (17), um homem de 42 anos que transportava mais de 90 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada na PR-323, em Sertaneja.





Por volta das 5h50, os policiais abordaram um veículo com placas de São Paulo, que trafegava na rodovia. Ao pedirem que o condutor mostrasse seus documentos, notaram que o homem ficou nervoso e inquieto.

Publicidade

Publicidade





Com isso, a PM solicitou a abertura do porta-malas do carro. Nesse momento, o motorista afirmou que estava transportando drogas.





No porta-malas, os policiais encontraram quase 88 quilos de maconha e mais três quilos de maconha hidropônica, droga cultivada em laboratórios caseiros, como casas e apartamentos.





O condutor foi preso, assim como o veículo. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Cornélio Procópio.