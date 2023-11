Homem é achado morto em carro após bater em veículo parado em distrito de Londrina

Um homem foi encontrado morto dentro de uma caminhonete Strada após colidir com um Corolla estacionado próximo ao cruzamento das ruas Paulo Boszczowski e Edwin Kernkamp, na Warta, distrito rural de Londrina, na tarde desta quinta-feira (30).





De acordo com testemunhas no local, motorista da Strada, um homem de 73 anos, seguia pela Paulo Boszczowski quando seu carro começou a descer e acabou colidindo sua traseira na dianteira do veículo estacionado.