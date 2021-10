Homem é assassinado a tiros durante celebração do dia das crianças em Londrina

Um homem foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira, na zona leste de Londrina.

De acordo com a PM (Polícia Militar), as equipes foram acionadas após um homem de 20 anos ser alvejado durante a realização de uma festa por conta do dia das crianças, na Avenida Santa Mônica.

O local foi isolado e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o investigador de polícia civil e IML compareceram à cena.





Não há informações sobre a motivação do crime e suspeitos.