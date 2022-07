Homem é assassinado ao sair de balada em Londrina

Um homem de 24 anos morreu ao ser baleado nas costas e na cabeça saindo de uma balada no fim da madrugada deste domingo (31), na Rua Lupércio Pozato, em Londrina.

Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar no local do ocorrido, Wesley Visoli Muniz teria saído de uma boate acompanhado da namorada e efetuado dois disparos de arma de fogo para cima. Um homem teria saído da boate e atirado pelas costas contra Wesley, que caiu no chão. Este homem, então, se aproximou dele, pegou a arma do rapaz e fugiu.





As testemunhas não souberam dizer qual o motivo do crime ou a identidade do assassino. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência) também foi acionado para prestar socorro, mas Muniz morreu no local.





De acordo com a PM, Muniz tinha vários antecedentes criminais, principalmente por roubo, tráfico de drogas e receptação de veículo.





Ainda segundo a polícia, o bar em frente ao local do crime é palco de diversas ocorrências policiais e de operações de fiscalização. Embora já tenha sido fechado, multado e os proprietários, orientados pelas irregularidades, incluindo presença de adolescentes, o estabelecimento sempre reabre.