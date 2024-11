Homem é baleado após entrevero por atraso do aluguel em Londrina

Um homem foi vítima de disparo de arma de fogo nesta quarta-feira (20), na Rua Pedro Marczak, na zona norte de Londrina. Segundo informações da Polícia Militar, a motivação do crime teria sido um desentendimento relacionado ao atraso no pagamento do aluguel de uma residência.





A vítima, que estava consciente quando as autoridades chegaram ao local, informou o nome do autor do disparo, que fugiu em um veículo após o crime. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou o ferido ao hospital, onde ele permanece em observação.

Equipes da PM fizeram patrulhamento nas redondezas, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal.