Assaltantes fugiram

Homem é baleado durante tentativa de assalto em frente a escola de Bela Vista do Paraíso

Redação Bonde
30 set 2025 às 10:00

Divulgação/Polícia Militar
Um homem foi baleado na noite desta segunda-feira (29), em frente a uma escola na Rua Martha Silva Gomes, no centro de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), durante uma tentativa de assalto. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao hospital da cidade com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Segundo os médicos, seu estado de saúde é estável.


De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados por volta das 19h20 para atender a uma ocorrência envolvendo tiros em via pública. No local, os policiais encontraram a equipe do Samu prestando os primeiros socorros à vítima. Testemunhas relataram que dois homens armados foram os autores dos disparos e fugiram a pé, em direção desconhecida. A única descrição fornecida foi de que um dos suspeitos vestia calça preta com faixa refletiva na altura da canela.

A vítima contou à polícia que havia acabado de chegar em sua residência, localizada na Rua Joaquim Ladeia, quando foi surpreendida por dois homens que anunciaram o assalto. Ainda segundo seu relato, ele reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes, momento em que um deles efetuou dois disparos em sua direção. Após o ocorrido, a vítima afirma não ter conseguido ver mais nada e não soube informar se teve algum bem roubado ou identificar os autores do crime.


A Polícia Militar fez o patrulhamento pelas redondezas, mas nenhum suspeito foi localizado. 

Por Redação Bonde.

Assalto tentativa de furto furto Bela Vista do Paraíso
