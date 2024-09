Homem é baleado e morre em bar de Arapongas

Um homem foi baleado em um bar de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (24), e acabou morto. A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas o autor dos disparos fugiu do local.





De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), a vítima estava no bar quando um homem entrou e começou a atirar até acabarem as balas do revólver. Em seguida, fez uma recarga na munição e disparou pelo menos mais três vezes. Depois disso, fugiu do local.

Os policiais chegaram no bar e encontraram a vítima caída. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ele não resistiu.