Homem é baleado e morre na zona norte de Londrina

Um homem identificado como Rafael Neres Dias foi baleado e morreu na noite desta quarta-feira (1º) no bairro Ouro Verde, zona norte de Londrina. A PM (Polícia Militar) informou que não foi possível identificar características do atirador e os populares ali presentes não tinham informações sobre o fato.

Com a chegada das equipes, de acordo com a polícia, o homem foi visto caído ao solo, inconsciente e com sinais de disparos de arma de fogo em várias regiões do corpo. Os socorristas foram acionados e o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte.





O local foi isolado e a investigação da Polícia Civil compareceu juntamente com a perícia criminal. O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.