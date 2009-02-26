Homem é baleado no pescoço em roubo de R$ 10,00

João José Ruas da Silva, 46 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (26) por volta da 1h25 quando chegava em sua casa, na Rua Andorinha de Colar Negro, bairro Flamingos III, em Arapongas durante assalto à mão armada. Ele recebeu dois tiros no pescoço e foi encaminhado à Santa Casa de Arapongas.

De acordo com a vítima, ele foi abordado por mais de um assaltante mas não soube precisar quantos. Os marginais teriam levado sua carteira que continha apenas documentos pessoais e R$ 10,00.

Segundo o hospital, o estado de saúde da vítima é estável. Ele encontra-se internado na enfermaria da Santa Casa.



