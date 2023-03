Homem e cachorro são mortos a tiros na Zona Norte de Londrina

Um homem de 34 anos foi morto a tiros no Conjunto Violim, na Zona Norte de Londrina, na noite desta segunda-feira (6). A ocorrência foi registrada em frente à casa da vítima, situada na rua Cará-Cará.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mãe do homem, que estava na casa dos fundos, ouviu seu filho ser chamado por alguém. A vítima, então, respondeu ao chamado com um "Boquinha, você não estava preso?" e, em seguida, a testemunha conta que o indivíduo pediu algo ao seu filho.

Publicidade

Publicidade





A mãe da vítima conta que não conseguiu ouvir ao certo o que foi pedido, mas escutou o filho dizer "Faz isso não, cara" e, em seguida, ouviu, pelo menos, quatro disparos feitos com arma de fogo.





Os policiais chegaram ao local após uma denúncia e constataram que o homem já estava morto. Além disso, seu cachorro, que teria tentado defendê-lo, foi atingido por um tiro e morreu ao lado do dono.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e os médicos atestaram o óbito. A vítima foi atingida pelos tiros no crânio, no dorso e em uma das pernas.





O IML (Instituto Médico Legal) compareceu ao local para recolher o corpo, assim como a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a Perícia Criminal. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e o caso será investigado pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa).