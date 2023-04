Homem é condenado a 11 anos de prisão por estupro virtual contra adolescente em Curitiba

Um homem de 28 anos foi condenado pela Justiça do Paraná pela prática de estupro virtual contra uma adolescente, à época, com 17 anos. O condenado, denunciado pelo Ministério Público do Paraná, utilizada um perfil façlso em redes sociais e aplicativo de troca de mensagem para constranger a garota a praticar atos libidinosos. Ele está preso desde 2021 e vai cumprir uma pena de 11 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado.





Segundo apurou a 1ª Promotoria de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, que ofereceu a denúncia criminal em dezembro de 2021, o réu – cunhado da vítima – se passava por outra pessoa e, após conseguir a confiança da jovem e obter imagens dela, passou a exigir, sob ameaças, que ela filmasse e fotografasse as ações indicadas por ele, ordenando que o conteúdo fosse enviado em seguida para um contato falso criado pelo criminoso. Os fatos teriam se iniciado em 2019 e perdurado até 2021.





Expedida no último dia 27 de março, a sentença foi remetida para ciência do MPPR nesta terça-feira, 3 de abril.