Homem é condenado seis anos de prisão em regime semiaberto por tentativa de feminicídio em Londrina

O Observatório de Feminicídios de Londrina - Néias acompanhou, nesta terça-feira (15), o julgamento de Vinícius Leonardo Cardoso, acusado de tentativa de feminicídio de Simoni Aparecida Brandt Gross, sua companheira.

Os jurados reconheceram a autoria do crime e o mecânico acabou condenado a uma pena de seis anos em regime inicialmente semiaberto. Pesaram favoravelmente ao réu a suposta desistência de seguir com as agressões a faca contra Simoni e os bons antecedentes.

Trata-se de um caso complexo, no qual o casal retomou o relacionamento após a tentativa de feminicídio, inclusive tendo mais duas filhas.

Na época do crime, cometido em março de 2018, Simoni tinha 28 anos e duas filhas, de 6 e 11 anos, com Vinicius. De acordo com o processo, a mais velha teria presenciado o atentado contra a mãe.



O julgamento foi adiado por três vezes e os depoimentos de hoje no Tribunal do Júri construíram a imagem do réu como um pai de família provedor e trabalhador. Simoni, por sua vez, classificou a si mesma como responsável por provocar a ira do companheiro que levou à tentativa de feminicídio.

Durante o período em que Vinicius esteve preso após a agressão Simoni chegou a pleitear ao Judiciário sua soltura, pois estaria enfrentando uma série de precariedades junto aos filhos.

Na avaliação do Observatório de Feminicídios, "a dependência econômica parece ser o fio condutor do caso, junto à normalização da violência de gênero, infelizmente tão costumeira na sociedade machista na qual estamos inseridas".



