Homem é detido após furtar duas peças de picanha de mercado em Arapongas

Um homem foi detido em Arapongas (região metropolitana de Londrina) após furtar duas peças de picanha de um supermercado na quarta-feira (23). Um estabelecimento denunciou o furto, mas o indivíduo confessou que cometeu o crime em outro mercado.





Conforme a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 16h, no parque Veneza. Houve denúncia de que uma pessoa teria furtado duas peças de picanha bovina do interior do estabelecimento e, posteriormente, fugiu em uma motocicleta Honda Titan 150 de cor cinza, e vestia camiseta preta, calça jeans e tênis cinza. A Central de Operações repassou aos policiais que o endereço cadastrado do veículo seria na vila Sampaio.

Os policiais foram até o local e, após cinco minutos, visualizaram a motocicleta e o indivíduo com as características informadas. Foi anunciada a abordagem e feita a busca pessoal. Foi constatado que portava uma sacola plástica com duas peças de carne picanha bovina, uma de 1,288kg e valor R$ 103,01e a segunda, 1,306kg e valor de R$ 104,45.

Ao ser questionado a respeito da procedência das carnes, o indivíduo inicialmente informou que as teria furtado há poucos minutos em outro estabelecimento - diferente do que denunciou o furto. Ao ser questionado novamente sobre a ocorrência inicial, ele relatou que entrou no mercado, subtraiu duas peças de picanha e as colocou por baixo da camiseta. Antes da saída, no entanto, como havia várias pessoas observando a prática do furto, optou por deixá-las nas prateleiras do supermercado.

Então, deixou o local e foi em direção ao segundo supermercado. Chegando no mercado, teria adentrado ao açougue e, de lá conseguiu colocar outras duas peças de carne picanha por baixo das vestes, conseguindo fugir sem ser observado.

Os policiais anunciaram a prisão ao indivíduo com algemas para resguardar uma possível fuga, haja vista que o ele informou ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime de furto.

O detido, identificado apenas como T.A.L.S., foi encaminhado à 22ª SDP (Subdvisão Policial) de Arapongas. Compareceram na delegacia as vítimas dos dois estabelecimentos, e a advogada do preso.

A moto foi recolhida à Sétima Companhia Independente de Polícia Militar por pendências admistrativas.