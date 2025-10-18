Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em flagrante

Homem é detido após furto no terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde com PM
18 out 2025 às 10:17

Compartilhar notícia

CMTU
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (17) após cometer um furto no terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

De acordo com a PM (Polícia Militar), o agente de segurança do local percebeu a ação por volta das 18h15, quando o suspeito entrou em um ônibus. O funcionário conseguiu abordá-lo e o manteve detido até a chegada da equipe policial.

Cadastre-se em nossa newsletter


O homem foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A ocorrência foi atendida pelo 30° Batalhão da PM.

Terminal do Vivi Xavier Vivi Xavier Zona norte homem furto onibus
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas