Homem é detido após furto no terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina

Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (17) após cometer um furto no terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina.





De acordo com a PM (Polícia Militar), o agente de segurança do local percebeu a ação por volta das 18h15, quando o suspeito entrou em um ônibus. O funcionário conseguiu abordá-lo e o manteve detido até a chegada da equipe policial.

O homem foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A ocorrência foi atendida pelo 30° Batalhão da PM.