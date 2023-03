Homem é detido em Arapongas enquanto consumia pornografia infantil

Um homem de 64 anos foi preso em flagrante pela PF (Polícia Federal) na manhã desta segunda-feira (13), em Arapongas, no momento em que consumia conteúdo de pornografia infantil. A detenção ocorreu no âmbito da Operação Segundo Círculo, deflagrada para combater os crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil.





O homem foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Segundo a PF, ele armazenava os conteúdos ilícitos em celulares e computadores e não possui antecedentes criminais.

Publicidade