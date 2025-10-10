Homem é detido em Londrina por vender notebook furtado na internet

Um homem de 26 anos foi preso na tarde de quinta-feira (9) no Jardim Fraternidade, em Londrina, suspeito de receptação de produtos furtados. A prisão ocorreu após investigação sobre o furto de um notebook ocorrido no último dia 3, quando um computador da marca ASUS, de cor prata, foi levado de um veículo.





Durante as investigações, a Polícia Militar localizou um anúncio em um site de vendas e revendas com um equipamento que correspondia exatamente às características do objeto furtado. Ao ser abordado na Rua Walter Oldemburgo, o suspeito admitiu estar em posse do notebook e mostrou o aparelho aos policiais.

Além do computador furtado, os agentes encontraram outros cinco notebooks em sua residência. O homem alegou que os adquiriu pela internet e apresentou comprovantes de movimentações bancárias relacionadas às supostas compras.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), onde foi fomralizado um TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal). Os seis notebooks foram apreendidos.