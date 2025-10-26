Pesquisar

Estava pelado

Homem é encontrado morto com marcas de facadas em via pública de Sabáudia

Redação Bonde
26 out 2025 às 11:53

Divulgação/PMPR
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada deste domingo (26) em uma via pública de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PM (Polícia Militar). os ferimentos indicam que ele pode ter sido atingido por golpes de arma branca. O corpo foi localizado por volta das 2h25 na Rua Assunta Vieira Corrado,, na região central da cidade.


De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma pessoa informar ter encontrado o corpo caído na calçada, sem sinais vitais. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou o óbito.

A vítima estava apenas de cueca, com a calça ao lado do corpo, e apresentava uma perfuração no tórax e duas entre as costelas direitas, além de escoriações nas costas. Segundo a PM, os ferimentos indicam que o homem pode ter sido atingido por golpes de arma branca.

Como não foram encontrados documentos, a vítima ainda não foi identificada. O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico-Legal), após o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do crime.

