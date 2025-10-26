Homem é encontrado morto com marcas de facadas em via pública de Sabáudia

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada deste domingo (26) em uma via pública de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PM (Polícia Militar). os ferimentos indicam que ele pode ter sido atingido por golpes de arma branca. O corpo foi localizado por volta das 2h25 na Rua Assunta Vieira Corrado,, na região central da cidade.





De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma pessoa informar ter encontrado o corpo caído na calçada, sem sinais vitais. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou o óbito.

Publicidade





A vítima estava apenas de cueca, com a calça ao lado do corpo, e apresentava uma perfuração no tórax e duas entre as costelas direitas, além de escoriações nas costas. Segundo a PM, os ferimentos indicam que o homem pode ter sido atingido por golpes de arma branca.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Como não foram encontrados documentos, a vítima ainda não foi identificada. O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico-Legal), após o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do crime.