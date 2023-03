Homem é encontrado morto em carro carbonizado em Guarapuava

A vítima foi localizada já sem vida, com o corpo totalmente queimado. A pessoa ainda não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros informou que o carro ficou parcialmente destruído pelas chamas, “tendo carbonizado o compartimento do motor e a porção frontal da cabine”.

A ocorrência foi atendida pelo 12° GB (Grupamento de Bombeiros), que confirmou o incêndio e o óbito de uma pessoa no interior do veículo. O atendimento foi feito por volta das 8h05, em um terreno na Avenida dos Lagos.

Um veículo Hyundai/Creta foi encontrado em chamas na manhã desta segunda-feira (6) no bairro Cidade dos Lagos, em Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná.

Outro mistério







No domingo (5), também em Guarapuava, um homem de 41 anos foi encontrado morto com sinais de violência no bairro Residencial 2000.





O relatório divulgado pela PM (Polícia Militar) nesta segunda-feira (6) aponta que foi o pai, 62, que encontrou a vítima, já sem vida, em uma área de mata. Ele teria visto o filho pela última vez na noite de sábado (4), por volta das 20h, e saiu para procurá-lo na tarde de domingo, quando o encontrou.





O homem estava com lesões no pescoço e em outras partes do corpo possivelmente, aponta a PM, causadas por arma branca.





O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Guarapuava.