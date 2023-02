Homem é encontrado morto em hotel ao lado de bilhete premiado no Paraná

Um homem de 54 anos, morador de Campo Mourão (Centro-Oeste), foi encontrado morto em um quarto do hotel Golden Park, na região central de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (2). Ao lado do corpo, os funcionários do hotel encontraram um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o prêmio ainda não havia sido resgatado.





As autoridades não deram informações detalhadas sobre o caso, mas os dados preliminares apontam que ele estava sozinho no quarto e nenhuma marca de violência havia sido encontrada.

Publicidade





O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da capital e, em seguida, foi liberado. A funerária que atendeu o caso informou que um filho dele estava em viagem ao litoral do Estado e fez os trâmites legais para o traslado do corpo do pai, que será velado na Capela Prever, em Campo Mourão. O sepultamento vai ocorrer neste sábado (4), ainda sem horário definido.





A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso.