Homem é encontrado morto em rodovia em Igaraçu

Um homem de 67 anos foi encontrado sem vida e com sinais de atropelamento no km 270 da rodovia estadual PR 218, em Igaraçu, na madrugada deste sábado (29).

Segundo relatos da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a corporação foi acionada porque havia uma pessoa caída no meio da pista da rodovia. No local do atropelamento, os policiais constataram que o veículo envolvido não estava presente e não prestou socorro.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá. A PRE solicita qualquer informação sobre o veículo e, quem tiver, pode ligar no 198 ou 181.