Homem é esfaqueado e enteado se entrega após crime em Londrina

Um homem foi preso pela Polícia Militar após se entregar e assumir a autoria de uma facada praticada contra o companheiro de sua mãe, na madrugada desta terça-feira (9), na Zona Norte de Londrina. Ele teria dito que golpeou a vítima porque ele ameaçou sua mãe. O homem esfaqueado foi socorrido com vida.
Segundo informações da PM, a vítima caminhava pela Rua Vantuil Frisseli, quando foi atacada com um golpe de faca no abdômen. Ferido, ele recebeu socorro imediato de vizinhos e foi encaminhado ao Hospital da Zona Norte, sendo posteriormente transferido ao Hospital Universitário.
Testemunhas afirmaram que o autor seria o filho da companheira da vítima. A faca usada no crime foi apreendida, embora familiares tenham manuseado o objeto antes da chegada da polícia.
Poucas horas depois, a PM recebeu informações de que o suspeito estaria na rua Francisco Lucas Lopes e que pretendia se entregar. Ele foi localizado, confessou o crime e afirmou que agiu após o padrasto ameaçar sua mãe de morte. O rapaz foi preso e encaminhado à 6ª Central Regional de Flagrantes.
