Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Ciúmes

Homem é esfaqueado por ex-companheira depois de discussão em Arapongas

Redação Bonde com PM
19 out 2025 às 12:29

Compartilhar notícia

Divulgação/ AEN-PR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi esfaqueado na tarde deste sábado (18), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a vítima, a agressora seria a ex-companheira e mãe de seu filho

De acordo com o boletim da PM (Polícia Militar), o homem teria recebido uma ligação da ex-mulher pedindo a ele para que fosse visitar o filho do casal. Durante o encontro, a ex-companheira teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes, acusando-o de começar um novo relacionamento.

Ao tentar deixar o local e entrar em seu carro, o homem teria sido atingido nas costas por dois golpes de facaFerido, ele pediu socorro a um vizinho e foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sendo depois transferido ao Hospital Honpar 2, onde recebeu atendimento médico.

Cadastre-se em nossa newsletter


A polícia realizou buscas na tentativa de localizar a suspeita, mas ela ainda não foi localizada.

(Atualizada às 12h29)

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde

Arapongas Esfaqueado Ciúmes ex-mulher homem
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas