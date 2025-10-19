Homem é esfaqueado por ex-companheira depois de discussão em Arapongas

Um homem foi esfaqueado na tarde deste sábado (18), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a vítima, a agressora seria a ex-companheira e mãe de seu filho.



De acordo com o boletim da PM (Polícia Militar), o homem teria recebido uma ligação da ex-mulher pedindo a ele para que fosse visitar o filho do casal. Durante o encontro, a ex-companheira teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes, acusando-o de começar um novo relacionamento.



Ao tentar deixar o local e entrar em seu carro, o homem teria sido atingido nas costas por dois golpes de faca. Ferido, ele pediu socorro a um vizinho e foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sendo depois transferido ao Hospital Honpar 2, onde recebeu atendimento médico.

A polícia realizou buscas na tentativa de localizar a suspeita, mas ela ainda não foi localizada.



(Atualizada às 12h29)