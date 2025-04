Homem é espancado após ser acusado de abuso em Sabaúdia; três suspeitos são presos

Um homem foi gravemente ferido após ser espancado por pelo menos três pessoas na tarde de sábado (5), no centro de Sabaúdia (Norte). A motivação teria sido uma acusação de abuso feita por uma adolescente, com quem a vítima havia se relacionado horas antes.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h para prestar apoio à equipe de saúde do município. No local, encontraram o homem desacordado após ser agredido com socos e chutes. Testemunhas relataram que os agressores eram três homens, identificados posteriormente.

A adolescente envolvida na situação contou à polícia que manteve um encontro com a vítima durante a madrugada, mas que teria sido forçada a manter relações. Ao relatar o ocorrido ao namorado, este e outros dois homens decidiram tirar satisfação e agrediram a vítima.





Amigos da vítima, no entanto, mostraram à polícia mensagens indicando que o encontro teria sido consensual, o que poderá ser analisado durante a investigação. A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Arapongas para exames mais detalhados.





Os suspeitos foram encontrados na Rua Florença e encaminhados à 5ª Central de Flagrantes. A adolescente e outra menor foram acompanhadas pelo Conselho Tutelar, enquanto os maiores de idade prestaram depoimento na delegacia com os responsáveis legais.