Homem é executado com tiros na cabeça em Londrina

Um homem morreu na noite desta terça-feira (28) após ter sido baleado no Conjunto Residencial Cafezal, na zona norte de Londrina. O crime aconteceu por volta das 21h35 na Rua Café Sumatra. Segundo o Siate, Eder Gomes de Andrade, de 27 anos, tinha várias perfurações no crânio e uma no abdome.

De acordo com o sargento Flávio, a mulher que acionou o Corpo de Bombeiros encontrou o homem agonizando em frente à sua casa. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava em óbito.

A polícia foi acionada e vai investigar o crime. Foi encontrado com a vítima um alvará de soltura. Ele cumpria pena e estava em liberdade temporária.