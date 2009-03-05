Homem é executado em estacionamento de mercado

A Polícia registrou novo homicídio em Londrina. Éverson Luiz Arruda (29) foi baleado em estacionamento de mercado localizado na rua Mitomo Simamura, São Lourenço (zona sul). O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira (5).

Segundo a Polícia, dois elementos armados se aproximaram de Arruda quando ele chegou em seu veículo. Em seguida, os tiros foram disparados. A dupla fugiu em motocicleta.

Arruda foi atingido por três disparos na cabeça e tórax. Ele morreu instantaneamente. A Polícia investiga o caso.

O corpo de Éverson Arruda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



