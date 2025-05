Homem é flagrado com 302 iPhones em fundo falso de veículo em Cascavel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou e apreendeu um veículo carregado com 302 iPhones em um fundo falso na manhã desta terça-feira (27), no Km 600 da BR-277, em Cascavel (Oeste).





O condutor, um homem de 38 anos, informou que vinha de Santa Terezinha de Itaipu (Oeste) e se deslocava a Cascavel para uma consulta odontológica.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram um fundo falso no painel de um veículo Ford Ka da cor prata. No compartimento oculto, foram encontrados os aparelhos celulares. O condutor foi encaminhado para a PF (Polícia Federal) após o flagrante. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à RFB (Receita Federal do Brasil).