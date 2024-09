Homem é morto após ser baleado por dupla em motocicleta em Apucarana

Um homem morreu após ser baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta no Núcleo Habitacional Tancredo Neves, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (10).





Segundo a Polícia Militar, vizinhos ouviram os disparos e acionaram uma equipe, que foi até o local e encontrou um homem baleado caído no chão. Além disso, outra vítima havia sido atingida na barriga, mas não estava mais no endereço porque populares o levaram até o Hospital da Providência.

Testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta chegaram no local, desceram do veículo e atiraram contra as pessoas que estavam em uma tabacaria.





Os policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para atender a vítima que estava no local, mas o homem não resistiu e morreu. O óbito foi confirmado pelo médico.





Estiveram no endereço, além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.