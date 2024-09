Homem é preso acusado de matar a mulher a golpes de faca em Paiçandu

Um homem de 28 anos foi preso acusado do feminicídio de Marianny de Los Angeles Areva, 26, ocorrido na madrugada de quinta-feira (12), em Paiçandu (região metropolitana de Maringá). De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a captura ocorreu menos de 10 horas após o crime, no mesmo município.





Conforme a apuração policial, o casal era venezuelano e estava em processo de separação, mas ainda morava junto com as três filhas da mulher. A vítima foi morta por golpes de faca na região da cabeça, braço e tórax.

Segundo o delegado da PCPR Gustavo Mendes Marques, as filhas da vítima estavam na casa e, quando acordaram, encontraram a genitora sem vida em cima da cama.





“O crime possivelmente ocorreu por volta de três horas da madrugada, pois uma vizinha relatou à polícia que ouviu barulhos nesse horário. Também há relatos que uma das filhas acordou na madrugada e o padrasto mandou que voltasse a dormir”, comenta.

Com as informações, a equipe policial iniciou as diligências de imediato e logrou êxito na captura do suspeito. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema penitenciário.





A motivação não foi divulgada, nem o nome do detido.





"A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento de investigações".





As denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.