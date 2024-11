Homem é preso ao receber pacote com notas falsas entregues em seu trabalho em Londrina

Um homem de 18 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) nesta quinta-feira (7) no momento em que recebia um pacote com notas falsas. Ele comprou o produto por meio de um aplicativo de mensagens e a carga ilícita, enviada pelos Correios, foi interceptada pelo setor de inteligência da PF (Polícia Federal).





A PF acionou a PM, que enviou para o local da entrega policiais descaracterizados. Eles abordaram o suspeito no momento em que ele recebia o pacote, que continha dez notas de R$ 100 falsificadas. Ele teria dito que pagou pela transação R$ 320, pagos por meio de transação online.

De acordo com o responsável pela comunicação do 5º Batalhão da PM, capitão Emerson Castro, o suspeito não tem antecedentes criminais. “A princípio, é um rapaz trabalhador, de família, mas caiu nesse engano. As notas, são bem visíveis de que são falsas, feitas numa impressão rudimentar. Com certeza, ele teria bastante dificuldade para repassá-las nos comércios”, avalia.





O suspeito foi levado para a sede da PF em Londrina, onde permaneceu detido. As notas, apesar da aparência, vão passar por perícia para confirmar a falsificação.