Homem é preso após agredir companheira na região Norte Central do PR

Um homem de 42 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27) em Marilândia do Sul (Norte Central) após agredir sua companheira, uma mulher de 59 anos, em um caso de violência doméstica. O incidente ocorreu em uma residência no centro do município.





A PM (Polícia Militar) foi acionada por meio de uma denúncia de um vizinho que relatou uma briga entre o casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, que informou que o companheiro havia chegado em casa embriagado, o que provocou uma discussão. Durante o desentendimento, o homem desferiu um chute na coxa da mulher, causando uma lesão, conforme indicado no laudo médico anexado ao boletim de ocorrência.

O agressor também apresentava escoriações na face e na perna, possivelmente decorrentes da briga. Apesar disso, a mulher optou por representar contra o companheiro. Diante das evidências e da manifestação da vítima, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Marilândia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.





O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.