Homem é preso após agredir ex-companheira com faca no Jardim Coliseu

A PM (Polícia Militar) prendeu, nesta sexta-feira (12), um homem acusado de agredir a ex-companheira no Jardim Coliseu (Zona Norte). A vítima acionou a equipe informando que havia sido atacada com socos e, em seguida, o agressor utilizou uma faca para continuar as agressões.





De acordo com o registro policial, a mulher apresentava arranhões nos braços e nas costas, que ela relatou terem sido provocados pela faca. Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito foi encontrado deitado em um dos quartos da residência. A arma usada no crime estava escondida embaixo de um cobertor.

O homem não resistiu à abordagem e disse que houve discussão, mas negou as agressões, afirmando apenas ter se defendido. Ele admitiu ser usuário de maconha e justificou que costuma dormir com uma faca por medo, já que retorna tarde do trabalho. Também afirmou que um dos ferimentos da vítima teria sido provocado por uma navalha, durante uma tentativa de automutilação dela.





Apesar da versão apresentada, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi algemado devido ao risco que representava. Ele e a vítima foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para avaliação do delegado de plantão.

