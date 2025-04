Homem é preso após ameaçar esposa e ser denunciado pelo pai em Apucarana

Um homem foi preso após ameaçar a esposa e ser denunciado pelo pai em Apucarana (Centro-Norte) na madrugada deste domingo (30).







Conforme a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta da 00h43, no núcleo habitacional Afonso Souza Camargo. Na área externa da residência, o pai do autor da ameaça relatou que o filho, 35, havia tido uma discussão com a esposa, 34, e que ele estava nos fundos da casa enquanto ela estava trancada no quarto juntamente com o filho do casal de 9 anos.

A vítima, que estava muito nervosa, disse que havia sido ameaçada pelo marido, que disse que "de hoje não passaria, que iria mata-la custe o que custar", e também que está tentando se separar, porém, ele não aceita o fim do casamento.





Logo após, os policiais conversaram com o acusado, que estava visivelmente embriagado. Foi dada voz de prisão a ele, que foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima para as devidas providências.