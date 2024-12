Homem é preso após atropelar mulher e criança no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PMPR (Polícia Militar do Paraná) prenderam em flagrante um homem de 61 anos após atropelar uma mulher de 18 e uma criança de 1 ano e 8 meses. A captura aconteceu na tarde do domingo (15), em Marilena (Noroeste).





Após atropelar as vítimas, o homem fugiu. Em posse das informações, a equipe policial imediatamente iniciou as diligências e localizou o condutor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





“Ele apresentava sinais de embriaguez e o teste de alcoolemia apontou 1,23 mg/L, o que resultou na sua prisão e condução à delegacia de polícia para as providências legais cabíveis”, explica a delegada da PCPR Anielen Matias.





As vítimas foram socorridas, tiveram ferimentos leves e encontram-se bem. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.