Em flagrante

Homem é preso após furtar bebidas e faca de bar no Centro de Londrina

Redação Bonde com PM
24 out 2025 às 14:56

Divulgação/ PM
Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (24) após furtar bebidas e uma faca de um bar localizado na Rua Belo Horizonte, região central de Londrina.

Segundo a PM (Polícia Militar), o profissional de segurança do estabelecimento percebeu a movimentação suspeita por meio das câmeras de monitoramento e foi até o local, onde flagrou o indivíduo dentro do bar. O suspeito tentou fugir, mas foi contido nas proximidades, ainda com parte dos itens furtados, sendo sete bebidas e uma faca.

Ao chegarem, os policiais encontraram o homem detido e algemado pelo segurança. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com os objetos recuperados, para as providências legais cabíveis.

homem faca bebidas Bar centro Londrina
