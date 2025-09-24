Homem é preso após matar a companheira a golpes de facão na zona rural de Jataizinho

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) confirmou a prisão em flagrante de um homem de 30 anos, acusado de cometer feminicídio contra a própria companheira, de 40 anos, na noite desta terça-feira (23), na zona rural de Jataizinhov (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com o delegado Magno Miranda, as investigações preliminares apontam que o suspeito atacou a vítima com golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Durante a ação, a enteada do agressor, uma adolescente de 16 anos, também foi atingida. Ela recebeu atendimento médico e permanece em acompanhamento hospitalar.

Em interrogatório, o homem teria confessado a autoria do crime, alegando que a discussão teria começado por causa de um aparelho celular, mas não conseguiu explicar de forma clara o motivo da violência.





O preso está detido na carceragem da Polícia Civil e deve passar por audiência de custódia ainda nesta quarta, quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão preventiva.





As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ibiporã. A Polícia Civil ressaltou que o caso está sendo tratado como crime de feminicídio, praticado em contexto de violência doméstica e familiar.