Homem é preso após tentar subornar policiais com R$ 70 no Sudoeste

Um homem de 59 anos foi preso pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) ao tentar subornar uma equipe policial por estar com o exame toxicológico vencido desde 2023. O caso foi registrado nesta sexta-feira (22) na PRC-158, no trecho entre as cidades de Vitorino e Pato Branco (Sudoeste).
Uma equipe da 6ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária fazia uma operação de fiscalização na rodovia por volta das 16h quando deu ordem de parada a um caminhão. O condutor, de 59 anos e natural de Matelândia (Oeste), estava com o exame toxicológico vencido há pelo menos dois anos.
Nesse momento, ele tentou subornar a equipe policial ao oferecer R$ 70 para que os agentes "dessem uma força". Toda a conversa foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais.
Ele foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa e foi encaminhado à Central de Flagrantes.
A pena para esse tipo de crime é de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa.
