Homem é preso com crack e cocaína após tentar fugir da PM em Londrina

Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (28), na Vila Marísia, em Londrina. Segundo a Polícia Militar, ele estava em uma bicicleta em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando foi abordado pela equipe RPA (Rádio Patrulha).





Segundo o BO (Boleteim de Ocorrência), inicialmente, os policiais não encontraram nada com o suspeito. Porém, após a abordagem, ele tentou fugir em direção a um córrego. Ainda de acordo com o BO, os policiais o seguiram e viram o momento em que ele retirou uma embalagem azul das nádegas e a dispensou. Dentro do invólucro, foram encontrados 31 pedras de crack (5g), dois pinos de cocaína (2g) e R$ 17 em dinheiro.

A bicicleta, o celular do suspeito e os entorpecentes foram apreendidos. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes.