Homem é preso com espingarda calibre 12 em Londrina

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22) por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Interlagos, em Londrina. A ação foi resultado de uma denúncia recebida por policiais militares do 30º Batalhão, com apoio da equipe Choque.





A abordagem ocorreu por volta das 17h, na Rua dos Cravos. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 e três munições intactas. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o armamento apreendido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade