Homem é preso com espingarda calibre 12 em Londrina

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22) por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Interlagos, em Londrina. A ação foi resultado de uma denúncia recebida por policiais militares do 30º Batalhão, com apoio da equipe Choque.
A abordagem ocorreu por volta das 17h, na Rua dos Cravos. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 e três munições intactas. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o armamento apreendido.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.