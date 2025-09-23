Pesquisar

Homem é preso com espingarda calibre 12 em Londrina

Redação Bonde
23 set 2025 às 12:19

Divulgação/5º BPM
Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22) por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Interlagos, em Londrina. A ação foi resultado de uma denúncia recebida por policiais militares do 30º Batalhão, com apoio da equipe Choque.


A abordagem ocorreu por volta das 17h, na Rua dos Cravos. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 e três munições intactas. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o armamento apreendido.

